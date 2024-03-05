أسامة الأزهري: إقامة الجسور بين الأديان والحضارات والشعوب هدف أسمى لنا

علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على رحلته إلى أستراليا، مؤكدا أن هذه الرحلة كان بها توفيق كبير من الله، وتم في هذه الرحلة إلى أستراليا إلقاء المحاضرات والدروس في شرح مقتطفات من كتاب "الشمائل المحمدية" بجامعة غرب أستراليا وهي الجامعة الأكبر في المدينة.

وأضاف "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، الذي يذاع على قناة"دي أم سي"، أن الجولة والرحلة في أستراليا تركت صدى طيب وهو ما لمسه من المواطنين، وكان هناك توفيق كبير وتم التحدث مع المواطنين عن حب الوطن والنجاح في الحياة، ويتمنى أن تكون الجاليات المسلمة حول العالم عناصر دائمة في الأمان والإبداع والتميز بمختلف المناطق بالعالم.

وأشار إلى أنه تحدث مع الجاليات الوفاء للأرض الذي يقيمون عليها، موضحًا أنه بعد هذه الرحلة عاد إلى مصر راض عن ثمرة هذه الرحلة وأن تكون تركت أثر جيد في قلوب الجميع، قائلا: إقامة الجسور بين الأديان والحضارات والشعوب يمثل هدف أسمى لنا ولن ننجح بدون ذلك.

وتابع: "زيارتي الأخيرة لأستراليا استغرقت 9 أيام شرفت فيها بخدمة المواطنين هناك".