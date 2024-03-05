عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة الأزهري: إقامة الجسور بين الأديان والحضارات والشعوب هدف أسمى لنا

الشيخ اسامة الأزهري
الشيخ اسامة الأزهري

علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على رحلته إلى أستراليا، مؤكدا أن هذه الرحلة كان بها توفيق كبير من الله، وتم في هذه الرحلة إلى أستراليا إلقاء المحاضرات والدروس في شرح مقتطفات من كتاب "الشمائل المحمدية" بجامعة غرب أستراليا وهي الجامعة الأكبر في المدينة.

وأضاف "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، الذي يذاع على قناة"دي أم سي"، أن الجولة والرحلة في أستراليا تركت صدى طيب وهو ما لمسه من المواطنين، وكان هناك توفيق كبير وتم التحدث مع المواطنين عن حب الوطن والنجاح في الحياة، ويتمنى أن تكون الجاليات المسلمة حول العالم عناصر دائمة في الأمان والإبداع والتميز بمختلف المناطق بالعالم.

وأشار إلى أنه تحدث مع الجاليات الوفاء للأرض الذي يقيمون عليها، موضحًا أنه بعد هذه الرحلة عاد إلى مصر راض عن ثمرة هذه الرحلة وأن تكون تركت أثر جيد في قلوب الجميع، قائلا: إقامة الجسور بين الأديان والحضارات والشعوب يمثل هدف أسمى لنا ولن ننجح بدون ذلك.

وتابع: "زيارتي الأخيرة لأستراليا استغرقت 9 أيام شرفت فيها بخدمة المواطنين هناك".

استراليا مستشار رئيس الجمهورية أسامة الأزهري إلقاء المحاضرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد أزمته النهارده.. هيحصل إيه لو وقفت الفيسبوك فجأة

حكم وضع سترة أمام المصلي منفردًا.. دار الإفتاء تجيب

تصاعد أزمة محمد صلاح| أخر تطورات قضية منتخب مصر وليفربول

رغم مواردها «الشحيحة»| نشأت الديهي: مصر تملك أغلى سلعة في العالم

6 غارات جوية.. الولايات المتحدة وبريطانيا توجهان ضربات ضد أهداف حوثية باليمن

المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد الدراسة في رمضان 2024 | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ