أسامة الأزهري ناعيا هاني الناظر: تفانى في خدمة الخلق وسخر مهنته لخدمة الناس

نعى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر وأستاذ الجلدية الشهير.

وقال الأزهري، في بيان له: "رحم الله الدكتور هاني الناظر، كان مثالا لإتقان العمل والإخلاص والتفاني في خدمة الخلق ومساعدتهم، وأنموذجا تطبيقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "خير الناس أنفعهم للناس".

وأضاف: “سخر مهنته لخدمة الناس، وجبر خواطرهم”.

ودعا الأزهري: “اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، أعلن وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.