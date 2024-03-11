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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول أيام رمضان.. محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بالخصوص وشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية  أول أيام شهر رمضان الكريم لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة بمدينة الخصوص وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.
وشملت جولة اليوم المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد ثم محور طريق شركات البترول مرورا بكوبري مسطرد و شارع  ١٥ مايو  ومحور الفريق العصار ، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمه وشارع أحمد عرابي  بحي غرب شبرا الخيمة.
وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية محور مدينة الخصوص، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة
وتفقد المحافظ الجزيرة الوسطي بشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة موجها باستغلال مساحات من الجزيرة لإقامة مشروعات التي توفر فرص عمل للشباب، تساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.
وفي شارع أحمد عرابي بحي غرب  وجه المحافظ بعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بإفتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين 
كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم ومن المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التى يتم رفعها خلال شهر رمضان مما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة منظومة النظافة الجديدة الخصوص

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