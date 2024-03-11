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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بروح شهر رمضان.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بمناسبة شهر رمضان.

وقال جوتيريش: "بروح شهر رمضان، أناشد جميع الأطراف في الصراع في كل مكان إسكات الأسلحة والعودة إلى طاولة السلام". 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، "بروح الرحمة الرمضانية" إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة فورا، مجددا الدعوات لوقف إطلاق النار.

ويصادف اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك بالنسبة للمسلمين على مستوى العالم، لكن "القتل والقصف وسفك الدماء مستمر في غزة".

وقال جوتيريش: "أدعو الزعماء السياسيين والدينيين والمجتمعيين في كل مكان إلى بذل كل ما في وسعهم لجعل هذه الفترة المقدسة وقتا للتعاطف والعمل والسلام".

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