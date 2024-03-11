الأقوى بالعالم.. شيخ الأزهر: على أهل غزة الالتزام بهذا السلاح لنصرة قضيتهم

أجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على سؤال يدور في أذهان الملايين من المسلمين وهو: ماذا نفعل أمام قضية غـ زة وهل الدعاء يكفي؟

وقال شيخ الأزهر، في برنامجه اليومي الرمضاني، إننا جميعنا في الشرق والغرب، ليس أمامنا إلا أن ندعو الله ليل نهار أن يشد من أزر أهل غـ زة وأن يظل واقفا وصامدا ومعتمدا على الله والإيمان به، وهذا هو أقوى سلاح في العالم من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

وتابع: الشعب الفلسطيني لن يخرج من هذه الأرض، منوها أن الكيان المحتل يريد السيطرة على غزة، من أجل القفز منها على سيناء ليحققوا أحلام اليقظة.

وأكد الإمام الأكبر، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، منها أن هذه الحرب ليست دينية، ولكنهم استخدموا الدين كغطاء لإقامة دولة على أرض فلسطينية.

ونصح شيخ الأزهر، كل مسلم بأن يكثر من هذا الدعاء وهو (يا حي يا قيوم يا منتقم يا جبار يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، انصر أهل غزة وثبتهم).