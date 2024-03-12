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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حالة واحدة لشرب المياه تشكل خطورة على الإنسان.. بوسي تكشف حقيقة رجوعها إلى طليقها هشام ربيع

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


تسبب الوفاة.. حسام موافي: حالة واحدة لشرب المياه تشكل خطورة على الإنسان
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تناول المياه يمكن أن يعرض الإنسان للوفاة في حالات معينة.



أحمد السقا وباسم سمرة ضيفا الحلقة الأولى من برنامج رامز جاب من الآخر
حل الفنان أحمد السقا، والفنان باسم سمرة، ضيفي الحلقة الأولى من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.


في أول يوم رمضان |مصر توزع ١٠٠٠٠ وجبة إفطار طازجة و٧٠٠٠ وجبة سحور بغزة
أعلنت القاهرة الإخبارية أن مصر قامت بتوزيع  ١٠٠٠٠ وجبة إفطار طازجة و٧٠٠٠ وجبة سحور و٢٥٠٠٠ ألف رغيف خبز في اليوم الأول من رمضان بغزة .


باسم سمرة: كان يوم أسود لما قولت أن السقا ممثل على قده
حل الفنان أحمد السقا، والفنان باسم سمرة، ضيفي الحلقة الأولى من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.


بوسي تحيي هشام ربيع: هي دي الرجولة.. وعمري ما هسيبه
أثنت المطربة الشعبية بوسي، على طليقها هشام ربيع بعدما دخل السجن في سبيل حمايتها، قائلة: "دخل السجن عشان يدافع عن مراته اللي هي شرفه وعرضه، وهي دي الرجولة وتعظيم سلام له".


لسة بحبه.. بوسي تكشف حقيقة رجوعها إلى طليقها هشام ربيع
أكدت المطربة الشعبية بوسي، أنها لم تعد إلى طليقها هشام ربيع، قائلة: "لو رجعنا لبعض الناس كلها هتعرف، لكن إحنا احنا لسه مرجعناش".


السفير جمال بيومى: لا أتناول تصريحات الرئيس الأمريكى بجدية.. فيديو
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتم أخذها بجدية، لأن أمريكا بها مواقف متضاربة، ومن مصلحة أمريكا ودول الغرب زرع إسرائيل في المنطقة لتحول دون وحدة العالم العربي.


المخرج محمد سامي يكشف كواليس وأسرارا تعرض لأول مرة عن نعمة الأفوكاتو
قال  المخرج محمد سامي، إنه دائما ما يتلقى هجوما على أعماله، بالرغم من نجاحها، مشيرا إلى أن تأثير العمل على المُشاهد، هو المقياس المهم للنجاح.


مراسل القاهرة الإخبارية: فرنسا تعرضت لهجمات إلكترونية غير مسبوقة.. فيديو
كشف خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، تفاصيل تعرض عدة مؤسسات حكومية في فرنسا لهجمات إلكترونية غير مسبوقة، قائلا إن هذا التصريح جاء من قبل بعض المسؤولين بمكتب جابرييل أتال، رئيس الوزراء الفرنسي.

هل هناك جزء ثان من جعفر العمدة؟.. محمد سامي يحسم الجدل
أكد المخرج محمد سامي، أن فكرة أن يكون هناك جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة"، كانت عن طريق المنتج محمد السعدي، ولكن أنا كنت رافض لها وبشدة، وكذلك الفنان محمد رمضان.

 

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