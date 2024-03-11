مراسل القاهرة الإخبارية: فرنسا تعرضت لهجمات إلكترونية غير مسبوقة.. فيديو

كشف خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، تفاصيل تعرض عدة مؤسسات حكومية في فرنسا لهجمات إلكترونية غير مسبوقة، قائلا إن هذا التصريح جاء من قبل بعض المسؤولين بمكتب جابرييل أتال، رئيس الوزراء الفرنسي، الذي أكد أن هذه الهجمات لم تكن منذ الأمس فقط، ولكنها موجودة منذ أكثر من شهر، حيث تعرضت وزارة التعليم الفرنسية لاختراقات.

وأضاف "شقير"، خلال رسالة على الهواء، أن المصدر الحكومة المقرب من "أتال" أكد أن هذه الهجمات كانت عنيفة ولكن تم السيطرة عليها، وهذه الهجمات سبقت في الماضي وزارة الصحة الفرنسية إبان جائحة كورونا، وحينها كان هناك اتهامات لروسيا على وجه التحديد.

وتابع: "تأتي هذه الهجمات الجديدة قبل أقل من 3 أشهر على الانتخابات الأوروبية التي ستشهدها فرنسا في 9 يونيو 2024، و4 أشهر من الألعاب الأولمبية".

وواصل: “كان وزير الجيوش الفرنسي تحدث عن أهمية الأخذ بالاعتبار أن فرنسا مستهدفة، ووضع خطة للتأمين المعلوماتي أو السيبراني”، وهذه العملية- وفقا للمصدر- لن تكون الأولى أو الأخيرة، لكنه قلل من شأنها وخطورتها".