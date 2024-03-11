الرئاسة الجزائرية: تبون يزور فرنسا سبتمبر المقبل

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا أوضحت فيه أن "تبوم" عبر خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة.

وأضاف البيان أن الرئيسان تطرقا إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الفلاحة الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية.

واتفق تبون وماكرون على الزيارة الرسمية التي سيؤديها الرئيس الجزائري إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقًا.