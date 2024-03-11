تسبب الوفاة.. حسام موافي: حالة واحدة لشرب المياه تشكل خطورة على الإنسان

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تناول المياه يمكن أن يعرض الإنسان في حالات معينة للوفاة.

وأوضح “موافي”، خلال تقديم برنامج “ربي زدني علما” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الإثنين، أن الإنسان الطبيعي يُخرج حوالي لتر إلى لتر نصف من البول يوميًا، وذلك أن كمية البول تعتمد على كمية المياه التي يتم تناولها طالما القلب سليم والكلى سليمة والكبد سليم.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أن جسم الإنسان الطبيعي لا يستطيع تخزين المياه، مضيفا أنه عند تناول المياه تنزل إلى الأمعاء ثم تصل إلى الدماء لتخفف كل مكونات الدماء.

وأضاف حسام موافي، أن تناول المياه يمكن أن يؤدي للوفاة حال حدوث تخفيف للدماء، لذلك الجسم يحدث له فزع عند تناول الإنسان للمياه ويعمل على طردها، مردفا أنه ممنوع للمياه المكوث في الجسم ولكن يتم خروجها في عمليات الإخراج كالبول والعرق والنفس وجزء ضئيل في البراز.

