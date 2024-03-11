3 وجبات.. حسام موافي يكشف أفضل نظام غذائي في رمضان

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، عدة نصائح لنظام غذائي صحي في شهر رمضان، مشيراً إلى أن الامتصاص عالٍ للغاية في الإفطار، ولابد من تناول 3 وجبات.

وأضاف “موافي”، أثناء برنامج “ربي زدني علما”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، "أفطر شاي بلبن وجبنة بالطماطم في شهر رمضان، وتقسيم وجبة الإفطار على أكثر من مرة، وتناول الوجبة كاملة أمر في منتهى الخطورة".

وأكد أن مرضى الفشل الكلوى أو الذين يعانون تعطل وظائف الكلى ممنوعون من الصيام، لأنهم يحتاجون إلى مزيد من الماء على مدار اليوم، لأداء وظائف الكلى".

وتابع أن الصيام يسبب لمريض هبوط القلب مضاعفات خطيرة، ويعود ذلك إلى اعتماده على مدرات البول التي تعمل على إخراج السوائل الزائدة من الجسم.

وأوضح أن مريض السكري الذي يعتمدون على الأنسولين بانتظام، يواجه خطرا متزايدا من هبوط السكر أثناء الصيام.