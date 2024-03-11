المخرج محمد سامي يكشف كواليس وأسرار تعرض لأول مرة عن نعمة الأفاكاتو

قال المخرج محمد سامي، إنه دائما ما يتلقى هجوما على أعماله، بالرغم من نجاحها، مشيرا إلى أن تأثير العمل على المُشاهد، هو المقياس المهم للنجاح.

وأشار محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار"، إلى أن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من افضل المسلسلات التي قمت بها، مؤكدا أنه يعد المشاهد بدراما قوية من خلاله.

ونوه المخرج محمد سامي، بأن شخصية نعمة، والتي تجسدها مي عمر، ستلخص حال السيدة المصرية، وبعض المآسي التي تتعرض لها في الحياة.

ومن جهتها، أشارت مي عمر، إلى أن العائلة هي مسئولية الرجل، سواء على المستوى المادي والمعنوي والسند والكرم.