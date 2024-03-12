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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لصيام صحي وآمن .. نصائح لمرضى الكبد خلال رمضان

نصائح لمرضى الكبد
نصائح لمرضى الكبد خلال رمضان

إذا كانت لديك مشاكل في الكبد أو تعاني من أمراض الكبد، فمن المهم أن تتخذ بعض الاحتياطات الخاصة في أثناء صيام رمضان. 

ونرصد هنا بعض النصائح لصيام صحي وآمن، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

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نصائح لمرضى الكبد خلال رمضان

استشر الطبيب: 

قبل أن تبدأ في صيام رمضان، يجب عليك استشارة الطبيب المعالج الخاص بك. 

ويمكن للطبيب تقييم حالتك الصحية وتحديد ما إذا كان الصيام مناسبًا لك أو إذا كانت هناك ضرورة لتعديلات في الجرعات الدوائية أو النظام الغذائي.

الحفاظ على ترطيب جسدك: 

تأكد من تناول كمية كافية من السوائل خلال فترة السحور والإفطار وفي الفترة بينهما. 

ويفضل تجنب المشروبات الغازية والمنبهات والكافيين، واختيار الماء والعصائر الطبيعية والشوربات.

تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة:

حاول تجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة التي تضع عبئًا على الكبد وتصعب هضمها. 

واختر الأطعمة الخفيفة والمغذية مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية.

توزيع الوجبات:

قم بتوزيع تناول الوجبات على مدار الليل بشكل متساوٍ ومتناسب. 

ويفضل تناول وجبتين رئيسيتين (السحور والإفطار) وتقسيم الوجبات الأخرى على مدار الليل.

تجنب الصيام المتواصل: 

إذا شعرت بأعراض سوء الحالة الصحية أو تدهور في حالتك؛ قم بالإفطار فورًا وواصل الصيام في وقت لاحق إذا تحسنت حالتك. فالأهم هو الحفاظ على صحتك وعدم التعرض لمضاعفات خطيرة.

مراقبة الأعراض:

كونك مريضًا بالكبد، قم بمراقبة أي تغيرات في الأعراض أو التفاقم السريع للحالة الصحية، وإذا كانت هناك أي مشاكل أو مخاوف، استشر الطبيب فورًا.

وهذه بعض النصائح العامة، ولكن يجب أن تتحدث مع الطبيب الخاص بك؛ لتلقي نصيحة شخصية وملائمة لحالتك الصحية الفردية.

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