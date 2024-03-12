قائمة حكام مباراتي الأهلي والزمالك غدا في الدوري الممتاز

شارك الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جديدة عن حكام مباريات الغد التي تجمع الأهلي والبنك الأهلي، والزمالك والجونة.

وكتب خالد الغندور، عبر فيسبوك: “حكم الساحة محمود سلامة يدير المباراة غدا بين الجونة والزمالك ببطولة الدوري المصري”.

واضاف: “حكم الساحة محمود البنا يدير المباراة غدا بين الأهلي والبنك الأهلي ببطولة الدوري”.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا استعدادا للقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري أمام البنك الأهلي، غدًا.

وخاض الفريق مرانه الأخير قبل اللقاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل الدخول بمعسكر مغلق استعدادًا ‏للمباراة التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة.‏

عقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين، أعقبتها تدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا، بينما ‏قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس بمشاركة مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ‏ومحمود الزنفلي.‏