فى إفطار رمضان .. اكسر صيامك على أطعمة صحية

يُعتبر تناول وجبة إفطار صحية خلال شهر رمضان أمر مهم للحفاظ على صحتك ونشاطك خلال فترة الصيام. إليك بعض النصائح لاختيار أطعمة صحية لفطار رمضان، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

فى فطار رمضان احرص على أن تكسر صيامك على أطعمة صحية

الحبوب الكاملة: يُفضل تناول الخبز الكامل أو العيش المصنوع من الحبوب الكاملة، حيث يحتوي على الألياف والعناصر الغذائية الهامة. يمكنك أيضًا تناول الشوفان أو القمح الكامل كوجبة فطار صحية.

البروتينات: يُعتبر تناول مصادر جيدة من البروتين أمرًا هامًا للشعور بالشبع والحفاظ على الطاقة. يمكنك تناول البيض، واللحوم المشوية الخفيفة مثل الدجاج أو السمك، واللبن والزبادي الخالي من الدسم.

الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية. يمكنك تناول الفاكهة الطازجة أو السلطة الخضراء كجزء من وجبة الفطار.

الأطعمة المشبعة بالسوائل: لتجنب الجفاف خلال نهار الصيام، يمكنك تناول الأطعمة المشبعة بالسوائل مثل الحساء والشوربة.

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية: يُفضل تجنب تناول الأطعمة المقلية والدهنية في وجبة الفطار، حيث يمكن أن تزيد من الشعور بالثقل والتعب.

شرب الماء: يجب تناول كمية كافية من الماء خلال فترة السحور وما بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب الجيد.

تذكر أن الاعتدال والتوازن هما المفتاح في اختيار الأطعمة لفطار رمضان. يجب أن تتناسب وجبتك مع احتياجاتك الشخصية والتوجيهات الصحية الخاصة بك.