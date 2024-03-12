المدرب «نطح» المهاجم.. نادٍ إيطالي يقيل مدربه بعد واقعة هزت أرجاء الملاعب

أعلن نادي ليتشي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس الاثنين، أنه أقال مدربه روبرتو دافيرسا بعد أن ضرب برأسه لاعبا منافسا عقب خسارة فريقه أمام هيلاس فيرونا مطلع الأسبوع الحالي.

ووجه دافيرسا ضربة رأس إلى توماس هنري، مهاجم هيلاس فيرونا، عقب هزيمة ليتشي 1-صفر على أرضه في الدوري أمس الأول، الأحد، بينما أصدر ليتشي بيانا في نفس اليوم أدان فيه الحادث قبل أن يقيل دافيرسا (48 عاما) من منصبه.



وقال ليتشي في بيان: بعد الأحداث التي تلت مباراة ليتشي وفيرونا، يعلن ليتشي أنه أعفى المدرب روبرتو دافيرسا من منصبه".

وتلقى كل من دافيرسا وهنري بطاقة حمراء، وفي وقت لاحق اعتذر المدرب لكنه قال إن لاعبيه تعرضوا للاستفزاز بصورة مستمرة قرب نهاية المباراة.

وكان دافيرسا تولى تدريب ليتشي في يونيو 2022.