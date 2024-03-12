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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في رمضان.. أهالي العبور الجديدة يستغيثون برئيس الجهاز ومحافظ القليوبية لمواجهة السرقات

رئيس جهاز مدينة العبور
رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة

استغاث أهالي مدينة العبور الجديدة( أحياء المجد والحرية والكرامة )  من انتشار السرقات في المنطقة بشكل الكبير حتى خلال أيام شهر رمضان.

وطالب عدد من الأهالي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أحمد إسماعيل جبر ، والسيد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور عاصم  الجزار  وزير الاسكان  التدخل بشكل قوي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية للحد من سرقات الشقق السكنية خاصة انه في اليوم يتم سرقة أكثر من ١٠ وحدات سكنية حتى في العمائر المأهولة بالسكان.

وأشار الأهالي إلى أن هناك قصور شديد في المتابعة وقلة عدد حراس العقارات ورجال الخفر  في المنطقة مشددين على ضرورة زيادة حملات التفتيش وملاحقة اللصوص والتعامل مع الأمر بحسم شديد.

وأكد أهالي حي المجد أن هناك إهمال في المرافق وانتشار بالوعات الصرف الصحي غير المغطاة و المكسورة في الشوارع وقلة عدد صناديق القمامة بين الوحدات السكنية.

رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة وزارة الداخلية محافظة القليوبية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

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