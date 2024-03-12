توقف قلبه في المباراة.. ما سبب سقوط لاعب فيوتشر على أرض الملعب؟

حالة من الهلع والقلق بين اللاعبين والجماهير، بعد انهيار لاعب نادي مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

في الدقيقة 89 من المباراة، انهار أحمد رفعت دون سابق إنذار وبدون تدخل من أي لاعب آخر. وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وفقًا للتصريحات الرسمية.

الحالة الصحية لأحمد رفعت

تمت معالجته فورًا من قِبل الجهاز الطبي المتواجد في الملعب، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.

وفي تصريحات الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحى، أكد تحسن حالة أحمد رفعت بعد الحادثة. وقد أشار الأطباء الذين يعالجونه إلى أن قلبه توقف لمدة قرابة ساعة ونصف، ولكنه بدأ يستعيد وعيه تدريجيًا وحالته الصحية تتحسن في الوقت الحالي.

من جانبهم، أعرب ناديا الأهلي والزمالك، عن تمنياتهما بشفاء أحمد رفعت ونشرا رسائل الدعم على منصات التواصل الاجتماعي.

تطورات الحالة الصحية

عن تطور حالته الصحية، كشف صلاح العقدة، مراسل قناة أون تايم سبورتس، عن آخر تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت من نادي مودرن فيوتشر، بعد إصابته بالإغماء خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري.

وأفاد العقدة بأن حالة أحمد رفعت لا تزال تتطور ببطء وتستجيب للعلاج. وأشار إلى أن الطاقم الطبي المعالج يعمل على تقديم الرعاية اللازمة لللاعب، وتلقوا دعمًا من خارج المستشفى لمساعدتهم في علاجه. كما قام محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، بزيارة أحمد رفعت للاطمئنان على حالته، وتوفير جميع الإمكانيات لدعم عملية العلاج.

وأوضح العقدة أن استجابة أحمد رفعت في التنفس تتم ببطء، ويعاني من هبوط حاد في حالته العامة. ومن الملاحظ أنه بدأ يتنفس بشكل بطيء بعد تلقيه الإسعافات الأولية للتعامل مع حالته.

تقرير رسمي لحالة أحمد رفعت

أصدر نادي مودرن فيوتشر، بيانا رسميا بشأن إصابة لاعبه أحمد رفعت خلال مباراة الفريقين والاتحاد السكندري أمس الإثنين.

وقال فيوتشر خلال البيان: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولي وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".

وأضاف: “عانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبيًا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيًا مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة”.