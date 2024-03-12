الحالة بقت مستقرة| محمد محمود يطمئن الجماهير عن حالة أحمد رفعت

طمأن محمد محمود صانع ألعاب مودرن فيوتشر، الجماهير المصرية، على حالة أحمد رفعت زميله بالفريق، وشهدت مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر تعرّض أحمد رفعت لاعب فيوتشر للإصابة والإغماء وسقوطه داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبى لفريقه ويقوم بعلاجه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى فى ظل معاناته من إصابة خطيرة.

وكتب محمد محمود عبر حسابه على إنستجرام: أحمد رفعت بقى كويس يا جماعة والحالة بقت مستقرة الحمدلله.





وكشف الدكتور أحمد المنشاوي، الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، تفاصيل إصابة اللاعب فى مواجهة الاتحاد السكندر.



أوضح المنشاوي فى تصريحاته لقناة أون سبورت: "أحمد رفعت قلبه توقف لمدة ساعة ونصف نتيجة اضطرابات فى القلب، وتم عمل انعاش للقلب لمدة ساعة ونصف".



تابع طبيب اللاعب: "أحمد رفعت، بدأ يسترد جزءا من وعيه، لكن الحالة لازالت حرجة، والضغط منخفض والوظائف الحيوية غير مستقرة، ونتحدث عن الحالة ساعة بساعة، واسترداد جزء من الوعى شيء إيجابي، خاصة بعد توقف القلب لمدة ساعة ونصف".