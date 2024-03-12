يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

كشفت الفنانة يسرا عن كواليس عدد من أعمالها الفنية وذلك خلال تواجدها فى برنامج ليك لوك الذى يقدمه الفنان عمر مصطفى متولى عبر اليوتيوب.

وروت يسرا كواليس صفعة شادية لها فى فيلم "لا تسألني من أنا" وقلت لها "ضربتينى بقوة".

كما حكت كواليس تعاونها مع أحمد زكى فى أكثر من عمل فنى ولعل أبرزها فيلم "الراعى والنساء" وتعتبره من أهم الممثلين الذين عملت معهم خاصة أن أحمد زكي كان بيمثل بقفاه وقولت له مرة أنت من كتر تشبعك بالشخصية بتمثل بقفاك وبتسرق مني الكاميرا.

وتحدثت يسرا عن الفنان عادل أدهم : من الفنانين اللي كنت قلقانة منهم قبل ما أعرفه عن قرب، لكن هو فنان دمه خفيف وطيب جدا.

وقد أكدت النجمة يسرا، أن جزءا من النجومية أن يكون الفنان مثالاوعلامة جيدة لهذه النجومية، مشيرة إلى أنها لن تشارك في أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني 2024، وقدمت خلال الفترة الماضية على المنصات "روز وليلى" وفيلم "ليلة العيد".

وأوضحت "يسرا"، خلال حوارها مع كاميرا "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم طرح فيلم لها في العيد الكبير باسم "شقو"، موجهة رسالة لجمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان، قائلة :"كل سنة وأنتم طيبين ويعاد علينا رمضان بكل خير".

وتجسد يسرا في فيلم "شقو" ضمن الأحداث شخصية الدكتورة جميلة وهي المسئولة عن عمليات النصب التي يقوم بها عمرو يوسف ومحمد ممدوح.