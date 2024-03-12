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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الاشغالات ويفاجئ محال السلع الغذائية بسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، 

 تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية المفاجئة التي قادها محافظ الغربية، صباح اليوم  على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بمركز ومدينة سمنود، استمرار لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

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واطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية، وخلال الجولة وجه المحافظ بمعاينة لجنه من الطب البيطري لمراجعه اللحوم بمنافذ سمنود فضلا عن قيام لجنه من التموين بمراجعه الفواتير بالمنافذ ومقارنه تلك الفواتير بأسعار السلع الموجودة داخل المنافذ .

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وعلى هامش الجولة قام المحافظ بمتابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات بسمنود موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

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