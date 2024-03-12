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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

ناشط أمريكي يثير الجدل بعد اعتناقه الإسلام مع زوجته| تفاصيل غير متوقعة

ناشط أمريكي يثير
ناشط أمريكي يثير الجدل بعد إعتناقه الإسلامه هو وزوجته| تفاصي

أشهر الكاتب والناشط الأمريكي شون كينغ إسلامه برفقة زوجته راي كينغ، أمس الإثنين، بعد إدلائهما بإقرار الإيمان، الذي تم نشره عبر صفحة "مسلمي" على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكذلك على حساب كينغ الرسمي على موقع "فيسبوك".

واعتنق الزوجان الأمريكيان الدين الإسلامي تحت إشراف الباحث الأمريكي المسلم عمر سليمان، وهو صديق كينغز لأكثر من عقد من الزمن.

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وكتب كينغ، عندما كان هو وزوجته عائدين إلى المنزل من صلاة العشاء في مسجد في دالاس، تكساس: "أخذنا الشهادة واعتنقنا الإسلام لبدء شهر رمضان، لقد كان يومًا جميلًا وقويًا وهادفًا بالنسبة لنا ولن ننساه أبدًا."

وأضاف الناشط الأمريكي: "سنبدأ الصيام في الصباح مع أكثر من مليار مسلم حول العالم".

وبينما كان يخاطب الحشد، ارتدى الرجل البالغ من العمر 44 عاما الكوفية، وهو غطاء للرأس الفلسطيني، وأرجع قراره إلى المعاناة والصدمة التي عانت منها غزة على مدى الأشهر الستة الماضية.

وقال كينغ: “قلبي مع أصدقائي الأعزاء في غزة، وأنا فخور بأننا تمكنا من تقديم وجبات الطعام هذه الليلة لآلاف وآلاف العائلات من شمال غزة إلى جنوبها، مساعدات إنسانية طيلة شهر رمضان.”

وكشف الناشط أن قراره باعتناق الإسلام كان مستوحى من أهل غزة، لإيمانهم الثابت وولائهم للإسلام خلال الاضطرابات، وقال إن هذا الالتزام لم يدفئ قلبه فحسب، بل قلوب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم أيضًا.

"لقد تأثرت بعمق عندما أرى الناس الآن في أخطر مكان على هذا الكوكب وما زالوا قادرين على النظر إلى لا شيء سوى الأنقاض وبقايا أسرهم، وما زالوا يرون المعنى والهدف في الحياة. ".

ولم يخف كينغ دعمه لفلسطين في حربها ضد الحصار الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر، وكثيرًا ما نشر كينغ على وسائل التواصل الاجتماعي حول الوضع المأساوي في غزة وطالب بوقف القصف الإسرائيلي، الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 70 ألفًا، حتى 29 فبراير، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وبحسب ما ورد تعرض كينغ للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في مناسبات متعددة من خلال حظر الظل وإزالة المنشورات، قام Meta بتعليق حسابه على Instagram بشكل دائم في ديسمبر من عام 2023، بسبب "حالات الثناء على الكيانات المعينة التي تنتهك السياسات"، وفقًا للمتحدث باسم الشركة.

واستشهد كينغ بالحظر باعتباره رقابة لدعمه الخارجي لفلسطين، وإدانته المستمرة للتمويل الإسرائيلي والولايات المتحدة، فضلاً عن استخدامه لمصطلحات خاضعة للرقابة في بعض المنتديات الإعلامية الأمريكية مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

المصدر: moroccoworldnews

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