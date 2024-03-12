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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية: إسرائيل وإيران تحاولان ضبط النفس لمنع حدوث حرب شاملة بينهما

صدى البلد

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تقرير للاستخبارات الأمريكية تأكيده أن مكانة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتوليفته اليمينية الدينية المتطرفة أصبحت في خطر، منوهة بأنه قبل يومين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن لنتنياهو حق الدفاع عن إسرائيل وملاحقة حماس، ولكن "عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك".

كما ذكر التقرير أن إسرائيل وإيران تحاولان ضبط تصرفاتهما ضد بعضهما البعض بطريقة تمنع التدهور إلى صراع شامل بين البلدين. وتابع: “نقدر أن القيادة الإيرانية لم تكن متورطة في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر، وأنه لم يكن لديها معلومات مسبقة عن الهجوم”.

واعتبر بايدن أن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، وفق قوله، لكنه أكد أنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل، وأنه لن يمنع عنها الأسلحة، ولن يتخلى عنها أبدا.

وقال موقع واللا الإسرائيلي، إن تقرير المخابرات الأمريكي جاء فيه: “إن عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم تعمق واتسع بين الجمهور أكثر مما كان عليه قبل الحرب”. 

وأضاف التقرير: “نتوقع مظاهرات كبيرة تطالب باستقالة نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة”

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن أنه ليس هناك موعد محدد بعد للقاء نتنياهو، وأنه لا خطط لدى بايدن لإلقاء خطاب أمام الكنيست حاليا. 

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين أن بايدن فقد تقريبا الثقة بنتنياهو. وأضاف المسؤولون أن مماطلة نتنياهو بملف الإغاثة أضرت إسرائيل.

وبحسب موقع "بوليتيكو" الإخباري، قال مسؤولون أمريكيون كبار إن بايدن سيفكر في جعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة إذا وسعت عملياتها العسكرية في غزة.

إسرائيل المخابرات الأمريكية نتنياهو بايدن

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