استدعاء شهود العيان في حادث سقوط مهندس وعامل من أعلى ونش بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر التحقيقات في واقعة مصرع مهندس وعامل سقطا من أعلى ونش بموقع عمل بأكتوبر.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثتين بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بفحصهما، وأمرت باستدعاء عدد من شهود العيان المتواجدين بالموقع لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وتحفظت على الرافعة "الونش" لفحصها من قبل لجنة فنية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بسقوط شخصين من أعلى ونش، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع على الفور، وقد تبين أن المتوفين هما "أ. ر"، البالغ من العمر 27 عامًا، مهندس، و"س"، البالغ من العمر 57 عامًا، حداد، حيث سقطا من على ونش يبلغ ارتفاعه 13 مترًا.

وفور وقوع الحادث، تم نقل جثتي المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيق في الحادث.