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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقعا من الونش.. تحقيقات موسعة في مصرع مهندس وحداد بمشروع بأكتوبر

صدى البلد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع مهندس وحداد سقطا من أعلى ونش بموقع عمل تحت الانشاء بأكتوبر. 

 

أسفرت معاينة النيابة لموقع الحادث عن سقوط المتوفيان من أعلى ارتفاع 15 متر وقررت النيابة دفن الجثتين بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بفحصهما، وأمرت باستدعاء ممثلى المشروع المتواجدين بالموقع لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وتحفظت على الرافعة "الونش" لفحصها من قبل لجنة فنية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بسقوط شخصين من أعلى ونش، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع على الفور، وقد تبين أن المتوفين هما "أحمد ر"، البالغ من العمر 27 عامًا، وهو مهندس، و"سيد"، البالغ من العمر 57 عامًا، وهو حداد، حيث سقطا من على ونش يبلغ ارتفاعه 15 مترًا.

 

وفور وقوع الحادث، تم نقل جثتي المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيق في الحادث.

تحت الإنشاء أكتوبر النيابة العامة مصرع مهندس وحداد

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