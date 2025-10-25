القومي للمرأة يهنئ الدكتورة نيفين جامع لتوليها رئاسة مجلس إدارة شركة السكر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الأستاذة نيفين جامع، عضوة المجلس، لتوليها منصب رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بهذا الاختيار المستحق الذى يعكس الثقة الكبيرة في كفاءة الأستاذة نيفين جامع وإمكانياتها المتميزة ، مشيدةً بما حققته من إنجازات مشهودة خلال مسيرتها المهنية في مجالات الصناعة والتجارة والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أنها نموذج مُلهم للمرأة المصرية الناجحة ، متمنية لها دوام التوفيق والسداد في مهامها الجديدة .