ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر إحدى السيدات من قيام شخصان بالتعدى على والدها "مسن" بالضرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بالسويس.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سن 64 – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبسؤاله قرر بقيام (تاجر ملابس، وشقيقه) بالتعدى عليه بالضرب ومنعه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما فى طرده وأسرته من الشقة سكنه "مستأجرة من والدهما"،وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





