ضبط مخدرات مع 13 متهمًا وتنفيذ 3500 حكما قضائيا في كفر الشيخ

شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة مكبرة استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة البيضاء وتنفيذ الأحكام القضائية.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا مخدرات بإجمالي 2 كيلو و100 جرام من مخدر الحشيش و100 جرام من مخدر الشابو بحوزة 11 متهمًا من بينهم 8 من ذوي المعلومات الجنائية، وضبط فردي خرطوش.

وتمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع فرع الأمن العام من تنفيذ 3500 حكم قضائي من بينها 3 أحكام جنائية، و1760 حبسًا جزئيًا ومستأنفًا، و1622 غرامة، 115 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت جهات التحقيق.