خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال

تحدث خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، عن فضل مصر على دول الخليج العربي، مؤكدًا أن مصر ساهمت في بناء الأجيال الأولى لدول الخليج.

وقال الحبتور عبر حسابه بمنصة "أكس": "نودّع هذا الصباح جمهورية مصر العربية الحبيبة بعد أسبوعٍ طيّبٍ قضيناه بين أهلٍ كرامٍ وأصدقاء أوفياء، وفي أرضٍ مباركةٍ عزيزةٍ على قلوبنا جميعًا".

وتابع الحبتور: "لمصر فضل كبير على دول الخليج العربي، فهي من أوائل من أرسل إلينا المعلّمين والمربين الذين أسهموا في بناء أجيالنا الأولى بالعلم والمعرفة. ولن ننسى هذا الفضل ما حيينا".

واستطرد خلف الحبتور: "تبقى أم الدنيا رمزًا للعروبة والثقافة والعطاء، ونسأل الله أن يحفظها قيادةً وشعبًا، وأن يديم بيننا روابط المحبة والتعاضد التي تجمعنا منذ القدم وتزداد رسوخًا مع الأيام".