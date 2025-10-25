قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من منة شلبي: أتممنا نصف ديننا والله مانعرف ازاي
وزير الخارجية: مصر تتطلع إلى مشاركة تركيا في مؤتمر إعادة إعمار غزة
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي: كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة التراث المعماري للمدينة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال ترميم ورفع كفاءة مباني كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وليد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

واطلع الدكتور أيمن عاشور على أعمال ترميم ورفع كفاءة واجهات مباني كلية الهندسة، التي شملت واجهات وأسطح مبنى الإدارة الرئيسي بالكلية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث المعماري للجامعات المصرية وتطوير منشآتها التاريخية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة المباني الجامعية لدعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مُتميزة ومحفزة للطلاب على الإبداع والتميز.

وأشار الوزير إلى أن كلية الهندسة تعد ضمن قائمة التراث المعماري لمدينة الإسكندرية، نظرًا لما تمثله من قيمة فنية وتاريخية، إذ شُيِّدت على الطراز المعماري "النيوفرعوني" الذي تميّزت به المباني الحكومية في منتصف القرن العشرين، ما يجعلها أيقونة معمارية بارزة.

وأشاد الوزير بمشاركة طلاب قسم الهندسة المعمارية بالكلية، في متابعة مراحل المشروع ميدانيًا، من خلال الزيارات والتدريب العملي، بما أتاح لهم فرصة متميزة لاكتساب خبرات تطبيقية في مجال ترميم المباني التراثية.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن كلية الهندسة تعد من أعرق كليات جامعة الإسكندرية، إذ أُنشئت عام 1942 حين كانت الجامعة فرعًا لجامعة القاهرة (فؤاد الأول آنذاك)، وتشغل مساحة تقارب 27 فدانًا في قلب مدينة الإسكندرية، ضمن منطقة تعليمية ذات قيمة عمرانية متميزة، وفقًا لتصنيف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ولفت إلى أنه مع مرور الزمن وتعرّض المباني للعوامل الجوية القاسية لمدينة الإسكندرية، ساءت حالة الواجهات والأسطح، مما استدعى إطلاق خطة ترميم شاملة عام 2022، بإشراف المركز الهندسي بجامعة الإسكندرية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في العمارة والترميم والإنشاء.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الواجهات والأسطح بالكامل، وتنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي اللازمة، مع الحفاظ على العناصر الأصلية للمبنى، وفق أحدث أساليب الترميم المعتمدة، كما شملت الأعمال توثيقًا ومسحًا ثلاثي الأبعاد للعناصر المعمارية والزخرفية لضمان دقة إعادة التأهيل.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه جار استكمال تنفيذ مراحل المشروع في مباني الأقسام الأخرى مثل مبنى الإعدادي، وورش هندسة الإنتاج، وفق خطة تنفيذية تضمن انتظام العملية التعليمية.

وأشار إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع للحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية لمباني الكلية، التي تعد أحد أبرز معالم جامعة الإسكندرية، التي تخرج منها أجيال من المهندسين الذين أسهموا في بناء مصر الحديثة وتقلّدوا مواقع قيادية في مختلف المجالات.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

ترشيحاتنا

إزالة الألغام

خبير: إزالة الألغام من غزة ستستغرق ما بين 20 و30 سنة

بحر غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 صيادين من بحر مدينة غزة

غزة الدمار والخراب والقتل والموتي

مصادر إسرائيلية تكشف تحرك ترامب لمنع نتنياهو من الهجوم على غزة

بالصور

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد