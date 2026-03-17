فتح باب التقديم لورشة الرقص المعاصر مدينة بلا أجساد

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، وتحت إشراف الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، أعلن مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة الدولي عن فتح باب التقديم للمشاركة في ثاني الدورات التدريبية التي ينظمها بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC) ومؤسسة وصلة للفنون.

وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، التي تقام في نوفمبر 2026 وتحمل اسم الفنان القدير محمد صبحي.

وتتضمن الفعالية تنظيم ورشة تدريبية في الرقص المعاصر بعنوان "مدينة بلا أجساد"، تقدمها مصممة الرقصات النمساوية إنغه غابماير، بالتعاون مع مصمم الرقصات المصري عزت عزت.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود فؤاد صدقي، رئيس مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، إن استضافة هذه الورشة تأتي في إطار سعي المهرجان إلى دعم التجارب الفنية المعاصرة وفتح مساحات جديدة للتجريب، مشيرًا إلى أن المهرجان يولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع التفاعل بين الفنانين المصريين ونظرائهم من مختلف دول العالم. وأضاف أن مثل هذه الورش تسهم في تطوير مهارات الفنانين الشباب وتعزيز حضور فنون الأداء المعاصرة داخل المشهد الثقافي المصري، خاصة عندما ترتبط بالعروض التي تقدم في الفضاءات غير التقليدية.

ومن المقرر أن تستمر الورشة لمدة تسعة أيام، حيث يتلقى المشاركون تدريبات عملية على الأداء الحركي في فضاءات مسرحية غير تقليدية، بهدف استكشاف العلاقة بين الجسد والحيز المكاني خارج القوالب المسرحية المعتادة. وتختتم الورشة بتقديم عرض فني للمشاركين يجسد التجربة التدريبية التي خاضوها خلال فترة البرنامج.

وتستهدف الورشة الراقصين والفنانين الذين يمتلكون حدًا أدنى من المعرفة بالرقص المعاصر، على أن يتم التقديم للمشاركة عبر الاستمارة الإلكترونية قبل يوم 19 مارس

ويأتي هذا المشروع بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع شبكة EUNIC مصر، في إطار دعم برامج التدريب وبناء القدرات للفنانين الشباب.