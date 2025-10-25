2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري

يشهد السوق المصرفي اهتماما متزايدا من جانب المواطنين الباحثين عن وسائل استثمار آمنة ومضمونة، في ظل تقلبات الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم.

وفي هذا الإطار، أطلق البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية، التي صممت لتلبية احتياجات العملاء المختلفة من حيث العائد، ودورية الصرف، ومرونة الاسترداد، مع توفير عوائد تنافسية تعد من الأعلى بين البنوك العاملة في السوق المحلي.

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية البنك الرائدة لتعزيز مفهوم الادخار الآمن، وتنويع الأوعية الادخارية المتاحة أمام العملاء، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة معدلات الادخار القومي وتحفيز الاستثمار الداخلي.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت التي تمنح دخلا شهريا مستقرا بنسبة 17% طوال فترة الثلاث سنوات، لتناسب العملاء الراغبين في عائد ثابت دون تأثر بتقلبات أسعار الفائدة.

وتتميز بنفس شروط الحد الأدنى للشراء البالغ 1000 جنيه، وإمكانية الاقتراض بضمانها أو استرداد قيمتها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، مع استرداد القيمة الاسمية كاملة في نهاية المدة.

عائد شهادة البنك الأهلي البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت شهري.

مثال استثماري بقيمة 100 ألف جنيه

العائد السنوي = 17% من قيمة الشهادة

قيمة الشهادة = 100,000 جنيه

العائد السنوي = 100,000 × 17% = 17,000 جنيه سنويا

العائد الشهري = 17,000 ÷ 12 = 1,416.67 جنيه شهريا تقريبا

إجمالي العائد خلال مدة الشهادة

المدة الكاملة = 3 سنوات

إجمالي العائد على مدار المدة = 17,000 × 3 = 51,000 جنيه تقريبا

إجمالي المبلغ عند نهاية المدة: 100,000 (أصل الشهادة) + 51,000 (إجمالي العائد) = 151,000 جنيه تقريبيا

طريقة احتساب العائد الشهري بقيمة 200 الف جنيه



العائد السنوي = 200,000 × 17% = 34,000 جنيه سنويا

العائد الشهري = 34,000 ÷ 12 = 2,833.33 جنيه شهريا تقريبا

إجمالي العائد على مدار 3 سنوات = 34,000 × 3 = 102,000 جنيه تقريبا

إجمالي المبلغ عند نهاية المدة: 200,000 (أصل الشهادة) + 102,000 (إجمالي العائد) = 302,000 جنيه تقريبا



وبذلك تمنح الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري عائدا شهريا ثابتا يحقق استقرارا ماليا للمستثمرين، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو كسرها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقا لشروط البنك المعلنة.

الاستثمار الآمن بعوائد مضمونة

تعكس هذه الشهادات نهج البنك الأهلي المصري في دعم ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، حيث تتيح جميعها عائدا مضمونا ومحددا مسبقا، إضافة إلى مرونة كاملة في عمليات الشراء عبر الفروع أو من خلال خدمات البنك الإلكترونية مثل الأهلي نت والأهلي موبايل.

كما يمنح البنك العملاء إمكانية إعادة استثمار العائد في شهادات جديدة أو حسابات التوفير المختلفة، بما يعزز من فرص تنمية المدخرات الشخصية بطريقة آمنة ومستقرة.

ويؤكد البنك الأهلي المصري من خلال هذه المنتجات التزامه المستمر بتقديم حلول ادخارية واستثمارية تلبي احتياجات السوق وتحقق التوازن بين الأمان المالي والعائد المجزي، في ظل المنافسة القوية بين البنوك على جذب ودائع العملاء، واستمرار دوره الريادي في دعم الشمول المالي وتنمية الاقتصاد الوطني.

تفاصيل شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري 2025 بالعملة المحلية

يواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية، والتي تعد من أبرز أدوات الاستثمار الآمن ذات العائد المضمون، حيث تناسب مختلف شرائح العملاء من الأفراد، سواء من الباحثين عن دخل ثابت أو استثمار طويل الأجل.

وتتميز شهادات البنك الأهلي بالتنوع في دورية صرف العائد وفترات الاستحقاق ونسب الفائدة، بما يتماشى مع توجهات البنك لدعم خطط الادخار وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري.

الشهادات الادخارية بالعملة المحلية

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد الإجمالي: 21%

نسب العائد التفصيلية:

السنة الأولى: 16.75%

السنة الثانية: 13.50%

السنة الثالثة: 21%

دورية الصرف: شهري

تتميز هذه الشهادة بإتاحة عائد متدرج يرتفع تدريجيا خلال مدة الشهادة، مع إمكانية استردادها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لشروط البنك.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد الإجمالي: 23%

نسب العائد التفصيلية:

السنة الأولى: 18.50%

السنة الثانية: 14%

السنة الثالثة: 23%

دورية الصرف: سنوي

تتيح هذه الشهادة عائدا سنويا متزايدا يعكس سياسة البنك في تقديم بدائل ادخارية مرنة تناسب مختلف العملاء، مع منح ميزة الاستقرار في العائد السنوي وتنوع فترات الصرف.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الثابت الشهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد: 17%

دورية الصرف: شهري

تعد من أكثر الشهادات إقبالا بين العملاء الباحثين عن عائد ثابت ومستقر، حيث تضمن صرف العائد في موعد محدد شهريا طوال فترة الشهادة دون تغيير في نسب الفائدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد: 21.25%

دورية الصرف: ربع سنوي

يرتبط العائد في هذه الشهادة بمعدل الإيداع لدى البنك المركزي المصري، ما يجعلها خيارا مناسبا للعملاء الذين يفضلون الاستثمار بعائد يتماشى مع تحركات أسعار الفائدة في السوق المصرفي المحلي.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 5 سنوات

سعر العائد: 14.25%

دورية الصرف: شهري

تعد هذه الشهادة من الأدوات الادخارية طويلة الأجل التي تمنح العميل دخلا شهريا ثابتا مع استقرار في العائد على مدار خمس سنوات، ما يجعلها خيارا مثاليا لمن يخططون للادخار طويل المدى.

شهادة أمان المصريين

فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه

المدة: 3 سنوات

سعر العائد: 13%

دورية الصرف: سنوي

تستهدف هذه الشهادة فئة العاملين المؤقتين وذوي الدخل غير المنتظم، وتجمع بين الادخار والحماية التأمينية، إذ توفر تغطية تأمينية على الحياة تصل إلى 250 ألف جنيه، إلى جانب سحب ربع سنوي على جوائز نقدية للمشتركين.

شهادات البنك الأهلي المصري

تتميز جميع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري بسهولة إجراءات الشراء سواء من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات أو عبر تطبيق الأهلي موبايل وخدمة الأهلي نت.

كما يمكن ربط العائد مباشرة على الحساب الجاري أو حساب التوفير، مع إمكانية إصدار تعليمات دورية بإعادة استثمار العائد في نفس نوع الشهادة أو أي منتج آخر من منتجات البنك.

ويتيح البنك أيضا إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات حتى 95% من قيمتها، مما يمنح العملاء مرونة مالية دون الحاجة إلى كسر الشهادة قبل موعد استحقاقها.

بهذا التنوع في فترات الاستثمار ودوريات صرف العائد، يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز مكانته كأكبر مؤسسة مصرفية تقدم حلولا ادخارية آمنة وعوائد تنافسية تواكب تطورات السوق المصري وتلبي احتياجات مختلف فئات العملاء.