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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وهما صايمين.. مصرع مهندس وحداد سقطا من ارتفاع 15 مترا في مشروع بأكتوبر

صدى البلد

لقب مهندس وحداد مصرعهما عقب سقوطهما من أعلى ونش على ارتفاع ١٥ متر في مشروع المونوريل بمدينة 6 أكتوبر في أول أيام شهر رمضان الكريم وقبل آذان المغرب. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بوقوع حادث في موقع إنشائي بمشروع المونوريل في مدينة 6 أكتوبر، فور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى موقع الحادث. 

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 تبين مصرع مهندس مدني وحداد أثناء عملهما أعلى ونش في أعمال الحفر حيث اختل توازن الونش ولم يتمكن قائده من السيطرة عليه ليسقطا من ارتفاع عالي ويفارقا الحياة.  

 تحفظت قوات الأمن على سائق الونش وتولت النيابة العامة التحقيق. 

مصرع مهندس وحداد صايمين المونوريل مشروع المونوريل اذان المغرب

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