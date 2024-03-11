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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة قبل الإفطار.. لعنة الميراث تخطف روح سيدة بسلاح شقيقها

صدى البلد

في اول أيام شهر رمضان المبارك شهدت احدى قرى مركز بني مزار بالمنيا جريمة بشعة كان بطلها شاب اصابته لعنة الميراث وسيطر الشيطان على رأسه بعدما تشاجر مع شقيقته فحمل سلاحا ابيض غرسه في جسد شقيقته ليسفك دمائها قبل الافطار. 

الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا كانت على موعد مع إشارة لاسلكي وصلت لغرفة النجدة بمقتل سيدة في قرية بمدينة بني مزار، وانتقلت قوات الامن فور ورود البلاغ وكشفت عن الملابسات الكاملة للواقعة حيث تبين مقتل سيدة بطعنات في انحاء متفرقة من الجسد. 

 

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وأسفرت التحريات عن قيام ع – أ- م – 33 سنة بطعن شقيقته ن- 24 سنة ربة منزل، ما تسبب في وفاتها في الحال، بسبب خلافات الميراث، والقت اجهزة الامن القبض على الاخ المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة قائلا:"عايزة تاكل ورثي". 

من جانبها اجرت النيابة العامة في شمال المنيا تحقيقات موسعة للوقوف على تفاصيل الجريمة وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها كما تولى فريق من النيابة جثمان المجني عليها لبيان ما بها من إصابات. 

جريمة قبل الافطار لعنة الميراث المنيا شهر رمضان المبارك النيابة العامة

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