عايشة في رعب.. نيفين تطلب الخلع: اكتشفت حالة جوزي الغريبة ليلة الدخلة

"جوزي عيشني ٥ سنين في رعب، خلص على كاسات النيش وكبايات المطبخ بسبب حالته المرضية الغريبة".. كلمات بسيطة بررت بها سيدة طلبها الخلع أمام محكمة الأسرة بالهرم.

قالت نيفين-اسم مستعار- إنها تزوجت “زواج صالونات” منذ ٥ سنوات ووقعت في حب زوجها الا انها فور دخولهما عش الزوجية اكتشفت كارثة بعد علمها بمرض زوجها مرضا نادرا.

وعلمت الزوجة ليلة زفافهما، أن زوجها من "الخوارق" الذين يأكلون الزجاج حيث تركها فور دخول الشقة والتهم كوبا زجاجيا أمام عينيها؛ فاعتقدت في البداية أن الأمر مجرد هواية أو قوة خارقة يستخدمها في أوقات معينة فقط؛ لكنها اصطدمت بحاجته الدائمة لأكل الزجاج كمن يصيبه الجوع ويرغب في تناول الطعام.

توجهت الزوجة نيفين، إلى الدكتورة نهى الجندي المحامية لتوكلها في إقامة دعوى خلع بعد إنجابها طفلين، وتفاقم حالة زوجها المرضية وإثارته رعب طفليه عندما يشاهدانه في تلك الحالة.

وقالت إنها عرضت عليه مرارا الخضوع للعلاج خاصة بعدما علمت أنها حالات مرضية نادرة ويوجد لها علاج، إلا أنه رفض بشدة مجرد التفكير من التخلص من تلك الحالة.

وأضافت أن خوفها على طفليها زاد عندما كانا يستيقظان ليلا على أصوات تحطيم زجاج فتشاهده متوقفا أمام "النيش" أو في المطبخ يقوم بتحطيم الكاسات والاكواب الزجاجية لأكلها، متعجبة "بيقرقشها كانها حاجة حلوة".

نظرت محكمة الأسرة في الهرم، دعوى الخلع المقامة من الزوجة، وبعد تداول عدة جلسات قبلت المحكمة طلبها وقضت بتطليقها وقبول دعوى الخلع.