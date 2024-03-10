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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفيش رقص وخمور.. كباريهات وبارات الجيزة تغلق أبوابها لمدة 30 يوما

صدى البلد

أغلقت كافة كباريهات وكازينوهات وبارات الجيزة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، ويتم البدء في تنفيذ القرار منذ الليلة الأولى لحلول شهر رمضان وتستمر وحتي صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

وكشفت مصادر أمنية أن قرار اغلاق الملاهي الليلية والبارات يأتى ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى الليلية أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، مشيرًا إلى معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية فى المناطق والمزارات الدينية خلال شهر رمضان الكريم.

 

ونفذت مباحث مكافحة جرائم آداب الجيزة القرار في البارات والملاهي الليلية بمناطق شارع الهرم وجامعة الدول العربية والمهندسين بالدقي والعجوزة وأخري بأكتوبر.

 

واستهدفت الحملات التنبيه علي مديري ملاهي وبارات وصالات الديسكو بأنحاء المحافظة بتنفيذ القرار وعدم مخالفته وتوزيع المنشور بالإجراءات التي يجب اتباعها والتي تتضمن إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية كافة باستثناء البارات في فنادق الخمس نجوم، على أن تكون غير مكشوفة، وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك.

 

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مباحث الآداب تغلق كباريهات وبارات الجيزة.. تعرف على السبب

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قبل ساعات من رمضان | تجار الشماريخ والألعاب النارية تحت حصار الداخلية

كما أنه لا يسمح بتقديم المشروبات الروحية في الفنادق المصنفة من فئة النجمتين والنجمة الواحدة والفنادق الشعبية كافة والمخيمات السياحية في مرافقها الداخلية والخارجية كافة.

 

 وعلى صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض  المواد المخلة بالآداب العامة، والتي تخدش الحياء العام وتقع تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية والالتزام بعدم إزعاج المجاورين من خلال استخدام مكبرات الصوت في الساحات المكشوفة.

 

ويمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم المصنفة سياحيًا من فئة النجمتين والنجمة الواحدة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية الإسلامية.

 

وفي حال تم ضبط أي مخالفة فسيتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورًا لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات من قبل وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار.

 

وشرحت المصادر إلي أن مباحث الآداب وشرطة السياحة والآثار تتولي القيام بعمل حملات يومية مكبرة للتفتيش علي الملاهي الليلية والبارات وصالات الديسكو للتأكد من تنفيذها القرار بعد رصد عدة مخالفات في الأعوام السابقة.

كباريهات وبارات الجيزة 30 يوم رمضان مفيش رقص وخمور بارات الجيزة شهر رمضان الكريم

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