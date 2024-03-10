عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل ساعات من رمضان | تجار الشماريخ والألعاب النارية تحت حصار الداخلية

صدى البلد

ساعات ويحل شهر رمضان الكريم ويتزامن مع ذلك انتشار الألعاب النارية والشماريخ "بمب وصواريخ" بصورة كبيرة حيث يغرق التجار الأسواق بها بسبب إقبال المواطنين على شرائها تلبية لرغبة أطفالهم في اللعب بها. 

 

أمام محطات المترو والاسواق الشعبية تتركز تجارة الصواريخ والالعاب النارية والشماريخ لذلك وضعت وزارة الداخلية خطة محكمة لحصار هؤلاء التجار خاصة بعض رصد شكاوى مواطنين بانتشار استخدام الشماريخ في الشوارع ولما تتسبب فيه تلك الالعاب من حرائق وفي بعض الحالات وفاة أشخاص وارتفاع أصوات انفجاراتها التي تثير رعب المواطنين. 

وشنّت الأجهزة الأمنية بجميع محافظات الجمهورية حملات مكثفة على الالعاب النارية والشماريخ ونجحت في ضبط كميات ضخمة قبل ترويجها على تجار التجزئة حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة والجيزة من ضبط شخصين الأول بمحافظة القاهرة وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعارب نارية "مختلفة الأحجام"، والآخر في نطاق الجيزة وبحوزته 400 ألف قطعة ألعارب نارية، ليصبح مجموع المضبوطات مليونا و400 ألف قطعة، وذلك استعدادا للإتجار بها وبيعها بالتزامن مع حلول شهر رمضان. 

 

وفي حملة اخرى نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزته 7 ملايين قطعة ألعارب نارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن "مستأجر" بمنطقة الجمالية مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وعثر بداخله على (53 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 7 ملايين قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام").

 

وفي الفيوم القت الاجهزة الامنية القبض على بحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية وأدوات وخامات التصنيع.

 

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم أفادت قيام عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة- بتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (47 كرتونة بإجمالي 1.250مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال- كمية من خامات وأدوات ومعدات التصنيع) واعترف بتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها بقصد التربح.

 

txt

لماذا قضت المحكمة ببراءة محمد رمضان من نشر أخبار كاذبة؟.. حيثيات

txt

جنح الشيخ زايد تغرم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه

 

عقاب قاس لتجار الموت 

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

 

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

 

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

 

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

 

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق غير حسن النية.

الداخلية تجار الشماريخ والالعاب النارية بمب وصواريخ رمضان شهر رمضان الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

إصابة شخصين في حريق سيارة بالحوامدية

لماذا قضت المحكمة ببراءة محمد رمضان من نشر أخبار كاذبة؟.. حيثيات

جنح الشيخ زايد تغرم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه

كان بيلعب.. مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله بالعياط

مصرع واصابة 9 اشخاص في إنقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

تفحم قائد سيارة اشتعلت بها النيران أعلى كورنيش إمبابة

مستريح الوحدات السكنية يعترف: أوهمت الضحايا أني مسئول حكومي للاستيلاء على اموالهم

غموض حول العثور على جثة شخص داخل منزله بالعياط

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

5 نصائح مهمة لتفادي العطش في الصيام.. تعرف عليها

الأغرب.. مترو وشبكة مواصلات كاملة تحت الماء في الهند| كيف تعمل؟

الجيش الصهيوني يعترف بقتل مسن أعزل في مخيم الشاطئ للاجئين

جوائز ضخمة من أحمد العوضي لجمهوره في شهر رمضان

الأرصاد تُعلن مفاجأة حوّل طقس الـ3 أيام الأولى في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«50 عامًا من البورتريه السينمائي»|قرار بمد معرض محمد بكر بسبب الإقبال الشديد.. صور

مرعب.. امرأة تتعرض لكارثة بعد إزالة الشعر الزائد من حاجبيها بالخيط

منهم «سلّام» و«منة شلبي».. تعرف على مسلسلات رمضان الإذاعية عبر راديو انرجي

بلاغ للنائب العام واتهمات بالبلطجة والأهمال.. ماذا يحدث لأسرة حلمي بكر؟

فيديو

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

طالع نازل.. أسعار الذهب وكم سجل الدولار اليوم | فيديو

طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ