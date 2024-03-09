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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنح الشيخ زايد تغرم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه

شيرين
شيرين

قضت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم، السبت، 9 مارس 2024 بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه لتعديها بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر.

وشيدت المحكمة حكمها بثبوت الاتهام بحق الفنانة/ شيرين عبد الوهاب أخذاً بــــشهادة المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها.

تعود أحداث الواقعة – حسبما حملته أوراق الجنحة رقم 2070 لسنة 2023 – بأن الفنانة/ شيرين عبدالوهاب قد تعدت على المنتج/ محمد الشاعر بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة إنستجرام عقب انتشار ذلك الفيديو، وتولت النيابة العامة تحقيق الواقعة فاستمعت لشهادة المنتج/ محمد الشاعر وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذى انتهى الى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه، ثم طلبت النيابة تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى أنتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، فأمر النائب العام بإحالة المتهمة شيرين عبدالوهاب الى المحاكمة الجنائية.

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