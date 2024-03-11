مأساة بعد الإفطار.. شاب يقفز من أعلى عقار بسبب أزمة نفسية بالجيزة

شهدت منطقة الجيزة حادثا مأساويا بعد الإطار بوقت قليل عندما قفز شاب من شرفة منزله ليسقط جثة هامدة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار في ظروف غامضة بمنطقة الجيزة، انتقلت قوات الأمن على الفور لفحص البلاغ وبيان ملابساته.



بالفحص والتحري عثر على جثة لشخص يدعى "سليم.س." يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة بالجسم ونزيف خارجي إثر سقوطه من علو، وتبين أنه أقدم على التخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.

تم نقل الجثة في سيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى باحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح تمهيدا للتصريح بالدفن.