عبدالله المغازي: نحتاج مجلسا يعكس إرادة الشعب ويحترم صوت الناخب

استضافت الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري.



ووجه الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، رسالة للمستقلين والأحزاب، قائلا :"عليكم احترام الناخب المصري والدستور والقانون وتظل “مستقل”، لاننا أن نحتاج مجلسًا يعكس إرادة الشعب ويحترم صوت الناخب ويلتزم بالدستور المصري.

وتابع الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أن جهد كبير ومحترم بذل خلال العملية الانتخابية وتطور كبير في عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا لم يكن هناك تطبيق عادل بين كل سلطة وكما قال الرئيس السيسي إنه إذا عمل كل واحد شغله بأدوات هنوصل لحتة تانية.

وأختتم الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أن مصر تمضي قدماً في طريق التحول الديمقراطي، والمرحلة المقبلة تتطلب رفع "الوعي الجمعي" لدى الناخب والمرشح على حد سواء باحترام الدستور والقانون.

وأشار الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه اتطلع لأن يكون مجلس النواب المقبل ظهيراً قوياً للدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما يسهم في استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.



