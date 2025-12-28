قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة يفتتحون متحف الفن المعاصر
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار
كاميرات مراقبة وعقوبات رادعة|ماذا قررت الحكومة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة؟
عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 من جلوب سوكر
سعر الذهب في الكويت اليوم
أحمد سالم يكتب: ما نريده من النائب المنتظر
لويس كامبوس يحصد جائزة أفضل مدير رياضي في العالم من جلوب سوكر
ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

دينا أبو الخير: الطواف على كرسي متحرك جائز شرعًا لمن لديه عذر طبي

محمد البدوي

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، حكم الشرع في الطواف والسعي للعمرة بالنسبة لمن يعاني من مشكلات صحية تمنعه من المشي، مؤكدة أن الطواف على كرسي متحرك جائز شرعًا لمن لديه عذر طبي، مثل خشونة الركبة أو ألم شديد يمنعه من المشي.

 مسألة اختيار الجلوس

وقالت دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب بقناة صدى البلد، إن جمهور العلماء اختلف في مسألة اختيار الجلوس أثناء الطواف أو السعي لمن لا يعاني من عذر طبي، فالبعض أجاز ذلك والبعض منع، مؤكدة أن الخروج من الخلاف دائمًا مستحب.

الطواف والسعي على القدمين

وأضافت أن الهدف الأساسي هو عدم الإضرار بالنفس، مشيرة إلى أن الطواف والسعي على القدمين مطلوب لمن يقدر على ذلك، بينما يُسمح بالجلوس لمن يواجه مشقة جسدية أو ألمًا شديدًا قد يؤدي إلى ضرر صحي.

التفهم الشرعي لحالات المرضى

كما أكدت المذيعة أن التفهم الشرعي لحالات المرضى أو كبار السن يراعي الظروف الصحية والبدنية لكل شخص، ويتيح لهم أداء المناسك بطريقة آمنة مع الالتزام بروح العبادة.

