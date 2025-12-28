دينا أبو الخير: الطواف على كرسي متحرك جائز شرعًا لمن لديه عذر طبي

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، حكم الشرع في الطواف والسعي للعمرة بالنسبة لمن يعاني من مشكلات صحية تمنعه من المشي، مؤكدة أن الطواف على كرسي متحرك جائز شرعًا لمن لديه عذر طبي، مثل خشونة الركبة أو ألم شديد يمنعه من المشي.

مسألة اختيار الجلوس

وقالت دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب بقناة صدى البلد، إن جمهور العلماء اختلف في مسألة اختيار الجلوس أثناء الطواف أو السعي لمن لا يعاني من عذر طبي، فالبعض أجاز ذلك والبعض منع، مؤكدة أن الخروج من الخلاف دائمًا مستحب.

الطواف والسعي على القدمين

وأضافت أن الهدف الأساسي هو عدم الإضرار بالنفس، مشيرة إلى أن الطواف والسعي على القدمين مطلوب لمن يقدر على ذلك، بينما يُسمح بالجلوس لمن يواجه مشقة جسدية أو ألمًا شديدًا قد يؤدي إلى ضرر صحي.

التفهم الشرعي لحالات المرضى

كما أكدت المذيعة أن التفهم الشرعي لحالات المرضى أو كبار السن يراعي الظروف الصحية والبدنية لكل شخص، ويتيح لهم أداء المناسك بطريقة آمنة مع الالتزام بروح العبادة.