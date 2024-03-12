تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن رد فعل مفاجئ لـ إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه جمهور نادي الزمالك، خلال مباراة القطبين في نهائي كأس مصر التي أقيمت بالرياض.

وقال هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية: "خلال مباراة الأهلي والزمالك، في إحدى الكرات سقط إمام عاشور، أمام جمهور الزمالك وشاورلهم "انتوا على راسي"، مؤكدًا: "هذه اللقطة حدثت أمامي في الملعب".

وتابع: "جمهور الزمالك لم يتقبل إشارة إمام عاشور، اللي كانت فيما معناها متزعلوش أو انتوا على راسي".

كان الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.