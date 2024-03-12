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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا السبب.. ناقد رياضي يكشف عن اعتذار إمام عاشور لـ شيكابالا

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عما دار بين شيكابالا وإمام عاشور في مباراة كأس مصر بين الاهلي والزمالك .

وقال الناقد الرياضي حامد وجدي مع الاعلامي سيف زاهر :" إمام عاشور اول مرة يتقابل مع شيكابالا منذ انتقاله الى النادي الاهلي ولاعبو الزمالك والمقربين من امام عاشور عارفين ان سبب انتقاله الى الاهلي هو كهربا.

وتابع :"في اللقطة ٨٨ من عمر المباراة بين الاهلي والزمالك حدث حوار جانبي بين امام عاشور وشيكابالا قائلا اه معلش يا كابتن الظروف هي السبب ".

من جانبه كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل واقعة إشارة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالساعات والأموال لجماهير الأهلي بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «جمهور الأهلي هتف هتافًا ليس له علاقة بشيكابالا لكن له علاقة بنادي الزمالك وهو هتاف ليس فيه ألفاظ خارجة ولكنه هتاف استفزازي ضد الزمالك».

وأضاف أن رد فعل شيكابالا كان بالإشارة إلى الساعة والأموال، متابعًا: «هناك هتاف وحيد ضد لاعب وهو عبد الله السعيد أثناء المباراة».

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