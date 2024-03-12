موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلى لفريق سيمبا التنزانى فى دور ربع النهائى، والتى أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وفريق سيمبا التنزاني، أحد يومي 29 و30 مارس الجاري، في دار السلام بتنزانيا.

فيما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، أحد يومي 5 و6 أبريل المقبل بالقاهرة.

يذكر أن الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.