ماوريسيو ساري يتقدم باستقالته من تدريب لاتسيو الإيطالي

تقدم الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب فريق لاتسيو الإيطالي، باستقالته من منصبه، حسبما أكد فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات في أوروبا.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "قدم ساري استقالته للتو من منصبه كمدرب للاتسيو".

وأضاف رومانو: "ساري أبلغ النادي بذلك بعد ظهر اليوم".

وخسر لاتسيو على ملعبه، أمس الإثنين، أمام أودينيزي، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة ال28 للدوري الإيطالي.

كما فشل في بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ، رغم فوزه ذهابا بهدف دون رد.