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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

الزمالك
الزمالك

اتخذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، قراراً غريباً، من شأنه يغضب النادي الأهلي، ويعكر صفو العلاقة بين الطرفين، بعدما عادت المياه لمجاريها، وتبادل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الزيارات مع المجلس الجديد.

الزمالك 

ماذا فعل رئيس نادي الزمالك؟

وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عدم توقيع أية عقوبات على محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بعد الاستفزاز المتعمد منه إلى جماهير نادي الأهلي، عقب خسارة بطولة كأس مصر.

مباراة كأس مصر 

وأقيمت البطولة على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، وتوّج الأهلي بالكأس الغالية، بعدما فاز بثنائية نظيفة أحرزها إمام عاشور ومحمد مجدي “قفشة” لاعبي الفريق، وذلك في الوقت القاتل.

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ماذا فعل شيكابالا؟

وأشار "شيكابالا" على يده لجماهير الأهلي بحركات مسيئة في استفزاز واضح وصريح للمجلس الحالي للنادي الأهلي.

وتعجبت الجماهير الحمراء من عدم توقيع أية عقوبات على قائد الزمالك، خاصة أن ما صدر منه لا يصدر من شخص يعرف قيمة وقامة الأهلي وجماهيره الغفيرة.

وأسدل الستار على الموضوع، ولكن "شيكابالا" قام باستدعائه لاستفزاز جماهير النادي الأهلي، التي لم تهتف تجاهه هذه المرة، وحافظت على الصمت، بدون أية مبالغات ضد اللاعب أو أمور خارجة سجلتها الإذاعات التي نقلت الحدث.

ويستهدف شيكابالا أن يحظى بأي "تريند"، وذلك لإخراج غضبه من الخسائر الكبيرة والمتتالية التي يعاني منها مع الزمالك على يد الأهلي في العديد من البطولات سواء في الدوري العام أو الكأس أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك
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هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت


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