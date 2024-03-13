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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفلسطينيون يقيمون صلاة التراويح فوق أنقاض المساجد المدمرة

صدى البلد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " يصلون في العراء.. الفلسطينيون يقيمون صلاة التراويح فوق أنقاض المساجد المدمرة".

 

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وأوضح التقرير إلى أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي لم يمنعهم جوا وبحرا وبرا على قطاع غزة المحاصر من صلاة التراويح في شهر رمضان، حتى وإن أقيمت الصلاة على ركام وأطلال المساجد وبين ركام البيوت، وهنا تتعالى دعوات الغزيين بانفراجة قريبة ينتهي معها هذا العدوان.

 

وأشار التقرير إلى أن الشهر الفضيل أطل على غزة وأهلها في أسوأ حال فلا ماء ولا طعام ولا دواء ولا واقي من برد الشتاء وأمطاره، بل وتحذيرات من مجاعة وسوء تغذية ولا سيما في شمال القطاع جراء العدوان المتواصل على غزة منذ 5 أشهر، عدوان غيب معه كل أشكال الفرحة البهجة في صفوف النازحين.

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