ألمانيا تشارك بإنزال المساعدات الإنسانية جوًا في غزة

قالت مصادر بالحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن "القوات الجوية الألمانية ستشارك في إنزال مساعدات إنسانية من الجو على قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب وزارة الخارجية في برلين".



وتحول التركيز إلى إيصال المساعدات عبر البحر والجو، منذ إعلان وكالات إغاثة تعثر توصيل المساعدات إلى غزة بسبب عقبات بيروقراطية وانعدام الأمن. وصار حتى حلفاء إسرائيل يطالبون بتيسير سبل لوصول المساعدات إلى القطاع، حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم.



وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ربع سكان غزة يواجهون حاليا خطر المجاعة.