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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

%72 منهم أطفال ونساء.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31184 شهيدًا و72889 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، كشفت صحة غزة، عن أن 72% من ضحايا العدوان أطفال ونساء.

وقالت إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم

وأضافت السلطات الصحية في القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 72 شهيدًا و129 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 في قطاع غزة.

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