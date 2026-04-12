احسب الزيادة.. جدول الحد الأدنى للأجور2026 بعد قرار الحكومة

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري موعد زيادة المرتبات2026 و رفع الحد الأدنى للأجور بعد إعلان الحكومة رسمياً عن زيادة ألف جنيه في الأجور خلال العام الجاري، وينتظر جميع العاملين بالحكومة موعد رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقها رسمياً في مصر.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

كشفت الحكومة عن بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه مصري اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامنًا مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027.

ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من صرف مرتبات شهر يوليو، في إطار حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف دعم المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، والتعامل مع آثار التضخم.

جدول الحد الأدنى للأجور2026 بعد الزيادة

الدرجة الوظيفية قبل الزيادة بعد الزيادة

الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه

الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه 11,400 جنيه

الدرجة الأولى 9,200 جنيه 10,800 جنيه

الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 7,000 جنيه 8,100 جنيه

زيادة بقيمة 1000 جنيه

أكدت الحكومة أن الزيادة التي تصل إلى 1000 جنيه ستتم بشكل رسمي بدءًا من الأول من يوليو 2026، مع بداية الميزانية الجديدة، بحيث تظهر تلك الزيادة مباشرة في المرتبات الشهرية للعاملين، كما تأتي ضمن إجراءات دعم تحسين مستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم الحالية. هذا الموعد يضع العاملين أمام فرصة للاستعداد المالي وتوقع استلام الرواتب الجديدة بشكل منتظم.

12% علاوة دورية لغير المخاطبين

وأعلن وزير المالية أحمد أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

1100 زيادة للمعلمين

وأشار وزير المالية إلى أن الزيادات لن تقتصر على العلاوات العامة فقط، بل تشمل تحسينات محددة لعدد من القطاعات الحيوية، حيث أوضح أن نحو مليون معلم ستزيد مرتباتهم بنحو 1100 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، دعمًا لقطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.

750 جنيه زيادة للقطاع الطبي

وأوضح أنه سيتم منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي 750 جنيهًا شهريا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت 25% من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات أبريل 2026

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين، حيث سيتم بدء صرف مرتبات أبريل ومايو 2026 يوم 19 من كل شهر؛ للتيسير على العاملين بالدولة، لافتًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف وزير المالية في بيان رسمي، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على بدء إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهر أبريل ومايو 2026.

هل توجد زيادة في مرتبات أبريل 2026؟

حسمت وزارة المالية الجدل حول وجود أي زيادات جديدة، مؤكدة أن مرتبات أبريل 2026 سيتم صرفها دون أي زيادة، بالقيم الحالية المعمول بها.

ومن المقرر أن تبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين مستوى الدخل.