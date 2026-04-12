تحقيقات وملفات

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة الجديدة.. هتقبض كام؟

الحد الأدنى للأجور لعام 2026
الحد الأدنى للأجور لعام 2026
إسراء عبدالمطلب

تتصاعد حالة الاهتمام بين الموظفين في مصر بعد إعلان الحكومة عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2026، في خطوة تستهدف دعم الدخول وتحسين مستوى المعيشة لملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 

وتأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي ضغوطاً مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم، ما يجعل ملف الأجور أحد أبرز الملفات التي تحظى بمتابعة واسعة من المواطنين.

تندرج الزيادة الجديدة ضمن خطة حكومية أوسع تهدف إلى تحسين دخول الموظفين تدريجياً ومواكبة التغيرات الاقتصادية، مع التركيز على تخفيف الأعباء المعيشية. 

وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات السابقة التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الزيادة الجديدة تبلغ نحو 1000 جنيه، وتُطبق على مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، مع تفاوت القيم بحسب كل درجة وظيفية.

موعد التطبيق الرسمي

أعلنت الحكومة أن تطبيق الزيادة سيكون اعتباراً من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 – 2027، على أن تظهر الزيادة بشكل فعلي في رواتب شهر يوليو للعاملين بالدولة.

تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور 2026

جاء جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
  • الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
  • مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 إلى 11,400 جنيه
  • الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
  • الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
  • الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه
  • الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه
  • الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه
  • الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 7,000 إلى 8,100 جنيه

أهداف الزيادة وتأثيرها

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر العاملة في القطاع الحكومي، وتقليل تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار. كما تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من سياسة تدريجية لإعادة هيكلة الأجور في مصر، بما يضمن تحسين الدخل الحقيقي للموظفين وربط الزيادات بمعدلات النمو الاقتصادي.

وتُعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 واحدة من أبرز القرارات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة، لما لها من تأثير مباشر على ملايين الموظفين. ومع بدء تطبيقها في يوليو المقبل، يتوقع أن تنعكس بشكل تدريجي على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية.

